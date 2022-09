Zu welcher Uhrzeit sollte man ETFs handeln?

Die Öffnungszeiten der weltweiten Wertpapierbörsen unterscheiden sich und sind oft von den örtlichen Bestimmungen geprägt. In der Regel findet ein Handel von Montag bis Freitag statt. An Feiertagen und am Wochenende sind die Handelsplätze geschlossen. Broker bieten oft den Handel vor und nach den offiziellen Börsenhandelszeiten an. In diesen Zeiträumen ist es allerdings nicht ratsam einen Wertpapierauftrag zu erteilen. Der Grund: Die Liquidität ist niedrig und damit die Spreads sehr hoch, was unnötige Kosten verursacht.