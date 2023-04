Was ist ein digitaler Vermögensverwalter?

Über Großbritannien kam der Trend 2014 auch nach Deutschland. Zu den ersten Anbietern zählten damals Vaamo und easyfolio . Die Vorreiter im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung boten ihren Kunden in der Regel vorgefertigte, statische Musterlösungen auf Basis von ETFs an. Mit Hilfe von Fragebögen, die online ausfüllbar waren, wurden Kunden dabei unterstützt, die für sie geeignete Anlagelösung auszuwählen.

Bereits im Jahr 2008 starteten in den USA die ersten digitalen Vermögensverwalter durch. Wealthfront und Betterment gelten als die Pioniere in diesem Segment. Inzwischen zählen aber die digitalen Vermögensverwaltungen von Vanguard und der Direktbank Charles Schwab zu den Marktführern.

Digitale Vermögensverwalter bieten umfassende Anlagelösungen , meist auf Basis von ETFs, zu einem attraktiven und transparenten Preis an. Der Zugang erfolgt online über das Internet oder Smartphone. Inzwischen tummeln sich allein in Deutschland mehr als dreißig Anbieter , die sich teilweise deutlich voneinander unterscheiden.

Die jeweiligen Portfolios kamen in der Regel in unterschiedlichen Risikoausprägungen daher und wurden vom Anbieter in regelmäßigen Abständen an die ursprünglich festgelegte Gewichtung angepasst (Rebalancing). So stellten die digitalen Vermögensverwalter der ersten Stunde sicher, dass ihre Lösungen stets das identische Anlageprofil boten und sich zum langfristigen Vermögensaufbau eignen.

Wie unterscheiden sich die Anbieter?

Während die Pioniere der digitalen Vermögensverwalter mit ihren statischen ETF-Portfolios rechtlich gesehen eher Finanzanlagenvermittler statt reinrassige Vermögensverwalter waren, gibt es seit einigen Jahren auch Anbieter, die, wie klassische Vermögensverwalter auch, bestehende Kundendepots umschichten können, um diese den Marktbedingungen anzupassen.

Tipp: Erfahren Sie hier mehr über die „Anlagestrategien digitaler Vermögensverwalter„.

Bedeutendstes Beispiel für diese neue Gattung der digitalen Vermögensverwalter ist der Marktführer Scalable Capital oder auch Liqid, das auf die Expertise von HQ Trust, dem Family Office der Familie Quandt, setzt.

Anders als bei den Robo-Advisors der ersten Stunde funktioniert die Vermögensverwaltung bei Anbietern der zweiten Generation deutlich individueller.

Bei Scalable Capital können Kunden beispielsweise ihr Risikoprofil vorgeben. Je nachdem, wie stark die Schwankungen sind, die ein Kunde dem eigenen Portfolio bei Scalable Capital zugesteht, unterscheiden sich auch die genutzten Anlageinstrumente und das jeweilige Risikomanagement. Scalable Capital nutzt dazu unter anderem die Kennzahl Value-at-Risk.