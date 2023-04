Wie sicher sind digitale Vermögensverwalter?

Bei der Geldanlage sind die Deutschen vorsichtig. Investmentfonds oder Aktien liegen meist bei der Hausbank im Depot, seit einigen Jahren auch bei der Direktbank des Vertrauens.

Die moderne Version kostengünstig und fast ohne Aufwand Geld anzulegen, hört auf die Bezeichnung „digitale Vermögensverwaltung“, oft ist auch von Robo-Advisors die Rede. Doch wie sicher sind diese relativ jungen Dienste, zumal erst vor wenigen Wochen die digitalen Vermögensverwalter Werthstein und Prospery ihren Betrieb einstellen mussten?

Was passiert wenn ein Robo-Advisor pleite geht?

Trotz der vielen Vorteile von digitalen Vermögensverwaltern. Die Sorge, die über allem schwebt: Was, wenn der Robo-Advisor pleite geht? Ist mein Geld futsch? Nein.

Auch bei einer Insolvenz müssen sich die Kunden von seriösen Robo-Advisors keine Sorgen machen. Das gilt auch für Werthstein-Kunden. „Robo-Advisors agieren in den meisten Fällen als unabhängiger Vermögensverwalter. Die eigentlichen Vermögenswerte der Kunden liegen nicht direkt dort, sondern bei einer Bank, bei der dann auch das Depot hinterlegt ist,“ sagt Sebastian Hasenack, Vertriebsleiter der Online-Vermögensverwaltung von Solidvest.

Das Depot wiederum setzt sich aus den Vorgaben des Vermögensverwalters zusammen. So fließt das Geld in unterschiedliche Wertpapiere. Investiert der Robo-Advisor das Geld ganz überwiegend in Wertpapiere, wie es bei den meisten der Fall ist, können Anleger völlig unbesorgt sein: Die Wertpapiere in den Kundendepots sind rechtlich gesehen Sondervermögen, das vom Vermögen des Verwalters oder der Bank unabhängig aufbewahrt ist.

Das bedeutet, dass die Wertpapiere auch im Insolvenzfall vollumfänglich dem Kunden gehören und nicht in die Insolvenzmasse einfließen.

Die Verrechnungskonten und Kundendepots werden in der Regel nicht beim digitalen Vermögensverwalter selbst geführt, sondern bei einer Partnerbank. „Für das Vermögen des Kunden ist mit Trennung von Vermögensverwaltung und -verwahrung darüber hinaus das Risiko weiter minimiert“, fährt Hasenack fort.