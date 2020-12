5 Situationen, in denen man definitiv keine ETFs kaufen sollte

Sie haben den Begriff ETF schon einmal gehört, wissen aber nicht, was genau sich dahinter verbirgt? Dann wird es Zeit, sich schlau zu machen! Bevor Sie ETFs kaufen, sollten Sie mindestens Folgendes wissen: Was sind ETFs? Wie funktionieren sie? Welche Vor-, aber auch welche Nachteile haben sie? Was muss ich beachten, wenn ich in börsengehandelte Fonds investiere? Welche Möglichkeiten habe ich einzusteigen?

Ich plane, in Kürze eine Immobilie zu kaufen

Sie möchten sich innerhalb der nächsten zwei Jahre den Traum einer eigenen Immobilie erfüllen und verfügen über genügend Eigenkapital? Bravo! ETFs sind für das Zwischenparken Ihres Eigenkapitals in diesem Falle leider keine Lösung. Es ist nicht ratsam, Geld für so eine kurze Zeitspanne in ETFs zu investieren. Weder in Aktien- noch in Anleihen-ETFs. Das Risiko von Kursschwankungen ist hier einfach zu groß. Also: hier lieber keine ETFs!

Grundsätzlich eignen sich ETFs jedoch sehr gut für den Vermögensaufbau – auch im Zuge eines Immobilienkaufs. Wer also fünf Jahre plus X Zeit hat für den Vermögensaufbau, kann zum Beispiel mit einem ETF-Sparplan Eigenkapital bilden.

Börsenhandel? Ist mir zu riskant

Wie der Name schon sagt, werden börsengehandelte Fonds an der Börse gehandelt. Das bedeutet, dass Sie an der Börse aktiv sind, wenn Sie in ETFs investieren. Steigt der Index, in den Sie über ETFs investieren, erhöht sich auch der Wert Ihres ETFs. Fällt er hingegen, verliert Ihr ETF an Wert. Das klingt für Sie viel zu riskant? Prüfen Sie Ihre Risikoneigung! Mit unserem Risikorechner ermitteln Sie schnell und einfach Ihre Risikokapazität. Und wer weiß, am Ende sind Sie doch nicht so risikoscheu, wie Sie denken. Probieren Sie es aus!

Keine ETFs: Mit Einzelaktien erziele ich eine höhere Rendite

Sie sind fest davon überzeugt, den Markt mit Einzelaktien schlagen zu können? Nun, glaubt man zahlreichen Studien ist das als Privatanleger auf Dauer relativ unwahrscheinlich. Trotzdem versuchen es viele und fallen damit regelmäßig auf die Nase. Auch wenn man als Anleger ein paar Jahre lang besser performt als der Markt, ist die Wahrscheinlichkeit nahe 100 Prozent auf Sicht von 20 Jahren deutlich schlechter zu performen. Trotzdem sollten sich Anleger mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein nicht davon abhalten lassen, ihr Glück zu versuchen.

Doch Vorsicht: Selbst den meisten Fondsmanagern – also echten Profis – gelingt dies in der Regel nicht. Denn: Ein Fondsmanager bringt höhere laufende Kosten mit sich. Unser Tipp: Betrachten Sie Ihre eigenen finanziellen Ziele! Müssten Sie den Markt überhaupt schlagen, um diese Ziele zu erreichen? Falls nicht, sind ETFs vermutlich doch die bessere Wahl gegenüber aktiv verwalteten Fonds.

Kein Durchblick im ETF-Dschungel?

In den letzten Jahren boomen weltweit die Indizes und somit auch die ETFs. Der Markt wächst stetig weiter. Vor allem, wer nicht nur auf die großen Indizes setzen will, muss Zeit und Muße in die Recherche investieren, wenn das passende Produkt gefunden werden will. Wer darauf wirklich so gar keine Lust hat, der sollte es auch nicht selbst tun. Dafür gibt es ja sogenannte Robo-Advisor, die einem die ganze Arbeit abnehmen. Diese investieren zwar auch in ETFs, allerdings müssen Sie selbst keine ETFs aussuchen. Diese variante ist also äußerst bequem.