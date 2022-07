Aktien, Angst und Altersarmut: So stehen Millennials zur Börse

Wenig Vertrauen in die Börse

Amerikanische Millennials haben nur wenig Vertrauen in die Aktienmärkte. 76 Prozent haben Angst, dass ein Crash ihre gesamten Ersparnisse auf einen Schlag auslöschen würde und für 74 Prozent ist die Börse auf einer Stufe mit Glücksspiel. Immerhin 60 Prozent der befragten Millennials glauben, dass Privatanleger keine großen Erfolge an der Börse erzielen können. Und nur 42 Prozent sind sehr offen gegenüber der Börse und dem Investment in Finanzprodukte. Unter jenen, die offen sind, glauben jedoch 71 Prozent, dass ihr Portfolio nicht ausreichend diversifiziert ist.

Zum Vergleich: Bei den Befragten der Gen X sind es ganze 81 Prozent die glauben, sie würden sämtliche Ersparnisse bei einem Börsencrash verlieren.

Zu wenig Finanzbildung

Die Ergebnisse der Befragung zeigen ein Problem, welches nicht nur in den USA auftaucht, sondern das wir auch in Deutschland immer wieder sehen, wenn es um das Thema Investieren geht: Es fehlt an Finanzbildung. Viele Menschen haben völlig falsche Vorstellungen davon, was Investieren bedeutet und schrecken deshalb davor zurück. Doch die Studie zeigt auch, dass jüngere Generationen sich dem Thema gegenüber offener zeigen – und das ist eine gute Nachricht.