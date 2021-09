Aktien für Frauen: "DAS sollten Frauen bei der Geldanlage unbedingt beherzigen"

Frauen, kümmert euch um die Geldanlage – und zwar möglichst früh. Das Auf und Ab an der Börse sollte niemanden davon abhalten, in aussichtsreiche ETFs zu investieren. Die Börsenexpertin Jenny Dressel (Aktien für Frauen) erklärt die Hintergründe.

Ich möchte Ihnen etwas verraten! Meinen 70. Geburtstag werde ich in New York feiern. Zugegeben sind wir mit 70 nicht mehr so rüstig wie in den 30ern, dennoch scheint mir mein Ziel gar nicht unrealistisch! Um das Finanzielle mache ich mir dabei übrigens die geringsten Sorgen, denn ich habe frühzeitig – bereits mit Ende 20 – begonnen, für mein Alter vorzusorgen.

Hätte ich mit 18 schon das gleiche Verständnis gehabt, dann hätte ich für den Flug wahrscheinlich auch First Class buchen können, aber so werde ich wohl auf die Economy Class zurückgreifen müssen. Was solls, besser als nichts!