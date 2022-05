Aktienkauf auf Raten mit einem Aktiensparplan – eine gute Idee?

Große Namen im Depot – mit Risiko

Dadurch kannst du also auch Aktien erwerben, die dir eigentlich zu teuer sind. Doch bei einem Aktiensparplan gibt es einiges zu bedenken. Stell dir zunächst die Frage, warum es eine teure Einzelaktie sein muss. Gehen wir davon aus, du hast monatlich 100 Euro zur Verfügung, um sie in einen Sparplan zu investieren. Nun möchtest du gern 50 davon in die Amazonaktie stecken, die anderen 50 in Google, also Alphabet. Aktuell liegt der Aktienkurs bei 2168 Euro. Nun hast du zwar zwei große Namen im Depot – und doch zunächst nur Bruchstücke der jeweiligen Aktien. Bis sie dir wirklich gehören, wird noch einige Zeit vergehen.

Dazu kommt, dass mit gerade einmal zwei Aktien im Depot auch dein Risiko enorm hoch ist – das gilt insbesondere für Tech-Aktien, die derzeit als überbewertet gelten und zum Teil starke Einbrüche zu verzeichnen haben. Natürlich kannst du deinen Sparplan jederzeit stoppen und die Anteile wieder verkaufen, wenn die Aktie nicht gut performt – doch dann verlierst du zusätzlich zur möglichen Rendite auch noch das Geld, das für die Gebühren anfällt, die je nach Broker eventuell höher ausfallen, als bei einem einmaligen Kauf.