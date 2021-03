Aktienmarkt und Spieltheorie – Vorsicht bei „Spieleinladungen“ an der Börse

Am Aktienmarkt gibt es ein Nullsummenspiel: what goes up, must come down. Ein rationaler Schutzmechanismus versagt bei emotionalen Triggern. Setzen Sie am besten auf ETFs.

Die Aufregung ist noch nicht zu Ende: Aktuell sorgt die Gamestop-Aktie wieder für hohe Ausschläge. Inzwischen beginnen aber auch die „Aufräumarbeiten“: Was sind die Lehren aus dem Zockerspiel um den US-Computerspielehändler? Immerhin folgte kürzlich noch eine Anhörung vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses, und auch die deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin prüft die Vorgänge hinsichtlich möglicher Absprachen, um den Markt zu manipulieren. Doch in vielen Anlegerdepots ist der Verlust bereits realisiert, weil viele zu spät eingestiegen sind.