Autor Thomas Brummer

25. November 2022 Trotz Inflation: Bei Sparplänen solltest du jetzt am Ball bleiben

Die Inflation zehrt am Monatsbudget. Viele Menschen versuchen, nun an allen Ecken und Enden zu sparen. Den Rotstift als Erstes am Sparplan anzusetzen, ist allerdings keine gute Idee. Denn wenn die Märkte schwächeln, gibt es mehr Anteile für das gleiche Geld.