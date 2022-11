Katja Brauchle

17. November 2022 Nach FTX-Bankrott: Es sind harte Zeiten für die Krypto-Branche

Nachdem dem Bankrott der Kryptobörse FTX sind auch andere Unternehmen in der Krypto-Branche in Schwierigkeiten. So hat etwa Kryptobroker Genesis angekündigt, seine Aktivitäten stark einzuschränken.