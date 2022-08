Bauchgefühl beim Aktienkauf? Worauf du stattdessen wirklich achten solltest

Wie stabil ist das Unternehmen?

Dass ein Unternehmen schon lange am Markt ist, ist natürlich erst mal ein gutes Zeichen. Das sagt aber noch nicht genug über die finanzielle Stabilität und Ertragskraft aus. Und diese Kennzahlen sind sehr wichtig, denn das finanzielle Fundament muss für den langfristigen Erfolg stabil sein. Möglicherweise reicht es immer gerade mal so und eine Krise könnte zum Problem werden. Corona hat es gezeigt: Auch alteingesessene Unternehmen haben die Krise nicht überlebt. Auf die folgenden Kennzahlen solltest du achten, um böse Überraschungen weitgehend zu vermeiden:

Eigenkapitalquote

An der Eigenkapitalquote erkennst du den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital eines Unternehmens. Je höher sie ausfällt, desto besser ist auch die Bonität des Unternehmens. Eine hohe Eigenkapitalquote ist ein gutes Indiz dafür, dass ein Unternehmen in der Lage ist, stabil und solide zu wirtschaften. Du kannst davon ausgehen, dass bei möglichen Schwierigkeiten nicht direkt Engpässe entstehen werden.

Die Eigenkapitalquote ist stark von der Branche abhängig. So ist sie etwa bei Finanzdienstleistern eher niedrig – nach EU-Vorgaben muss sie bei acht Prozent liegen. In der freien Wirtschaft wäre das aber viel zu wenig. Hier sollte die Eigenkapitalquote ein soliden Unternehmens bei über 30 Prozent liegen.