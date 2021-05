Kryptowährungen mit hoher Volatilität

„Die hohen Schwankungen sind beispiellos und unterstreichen, dass Bitcoin und Co. vieles sind – aber keine Absicherung im Portfolio oder gar ein Ersatz für Gold als Schutz vor Inflation“, betont Steffen. Anleger, die sich dennoch mit Bitcoin auseinandersetzen wollen, können sich die Digitalwährung gerade jetzt genauer ansehen. Blickt man auf die Entwicklung seit Jahresanfang, sind die Vorzeichen mit einem Plus von 24 Prozent noch deutlich im grünen Bereich. Auf Sicht von 12 Monaten steht Bitcoin 270 Prozent im Plus.

Robert Kiyosaki, Autor von „Rich Dad, Poor Dad“ und bekannter US-Investor, hat zuletzt auf Twitter seine Freude über die niedrigen Bitcoin-Preise ausgedrückt. Er werde bei 27.000 US-Dollar wieder zuschlagen, ließ Kiyosaki seine Follower wissen. Das Einstiegsniveau ist heute bereits deutlich attraktiver als noch vor wenigen Wochen. Kaufinteressenten sollten aufgrund der hohen Volatilität unbedingt in kleinen Tranchen in den Markt einsteigen.

Bitcoin-ETN als Preisbrecher

Der WisdomTree Bitcoin ETN (WKN: A3GKGK) bietet Zugang zur Kryptowährung und vereint aktuell 167 Millionen Euro Anlagegelder auf sich. Der ETN kostet nur rund 0,95 Prozent jährlich und sticht damit viele Konkurrenten aus. 2021 legte der ETN bereits um 28 Prozent zu – trotz des jüngsten Crashs. Binnen eines Monats verlor der ETN 33 Prozent. Das Investment-Produkt eignet sich für spekulativ orientierte Anleger und für Investoren, die derart volatilen Werten nur einen kleinen Raum im Gesamtdepot beimessen.