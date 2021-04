China-ETFs: Warum sich nur ETFs für ein Investment in der Volksrepublik eignen

Der Aktienmarkt in China ist schwer durchschaubar. China-ETFs hingegen bieten einen guten Zugang zum rasanten Wachstum der Volksrepublik. Allerdings gibt es auch hier einiges zu beachten. Hier erfahren Sie alles über die Chancen, Risiken und Besonderheiten.

Die Lage in China ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Auf der einen Seite präsentiert sich die Wirtschaft im Reich der Mitte schon jetzt so, als hätte es das Coronavirus nie gegeben. Mitte Januar gab Peking bekannt, dass die Exportwirtschaft im Jahr 2020 förmlich geblüht hat. Um satte 3,6 Prozent ging es im Krisenjahr 2020 mit den Exporten auf Dollar-Basis aufwärts, während so gut wie alle anderen Nationen weltweit kräftig Federn ließen.

Auf der anderen Seite hinkt gerade der chinesische Aktienmarkt – etwa in Form des Hang Seng Index – anderen westlichen Börsen hinterher. „Vergleicht man seine Performance etwa mit der des US-amerikanischen Dow Jones, wird dies besonders deutlich: Während das Plus des Hang Seng in den vergangenen fünf Jahren rund 50 Prozent beträgt, hat sich der Dow Jones im selben Zeitraum im Wert nahezu verdoppelt“, schreibt der Vermögensverwalter Markus Zschaber in einem Marktkommentar.