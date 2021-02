Anlegerwünsche erfüllt: Consorsbank macht Lieblingswerte sparplanfähig

Tipp: Sparpläne sind ein gutes Mittel, um den langfristigen Vermögensaufbau zu meistern. Nutzen Sie nach Möglichkeit diese Option. In der Extra-Magazin Ausgabe Februar / März 2021 haben wir uns ausführlich mit ETF-Sparplänen beschäftigt. Hier können Sie in aller Ruhe nachlesen, worauf bei Sparplänen zu achten ist und vor allem bei welchen Brokern sich der Abschluss besonders lohnt. Übrigens: Nicht nur bei der Consorsbank kommt Bewegung in die Sparplan-Thematik. Jüngst hat die ING * angekündigt sämtliche ETFs gebührenfrei anzubieten. Das ist eine echte Kampfansage an alle Neo-Broker. Hier erfahren Sie alles über den ING-Sparplan-Hammer.