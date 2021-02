Darum ist der Silber-Boom nachhaltig und nicht nur ein Reddit-Trader-Hype

Reddit-Trader pushen Silber

Während diese Themen in den Medien noch diskutiert werden, haben die Reddit-Trader Anfang dieser Woche den Silberpreis ins Visier genommen. Am Montag verteuerte sich Silber zwischenzeitlich um über acht Prozent auf ein Acht-Jahres-Hoch von 30,03 Dollar je Feinunze. Die Anleger folgten der Handlungsanleitung eines Users im Reddit-Unterforum „Wall Street Bets“. Dort wurde empfohlen, in Silber-ETFs, physisches Silber sowie in Optionsscheine zu investieren, um den Silberpreis zu pushen und eine Reihe von Banken, die angeblich Silber shorten, zu einer Aufgabe ihrer Short-Positionen zu zwingen.

Ist der Anstieg des Silberpreises also nur ein kurzfristiges Phänomen? Die Antwort ist zweigeteilt. Wie sich bereits am Dienstag dieser Woche zeigte, kam der Silberpreis nach der irren Reddit-Rally tatsächlich unter Druck und gab zeitweise um mehr als 5 Prozent nach. Dennoch spricht einiges dafür, dass Silber langfristig ein attraktives Investment bleibt.

Mehr Gründe für Silber-Boom

„Über 50 Prozent des Silbers wird als Industriemetall verbaut, zum Beispiel in der Elektronik oder für erneuerbare Energien wie der Photovoltaik“, erklärt Thomas Kaiser, Fondsmanager bei Spängler IQAM Invest. „Silber wird einer der Gewinner des Klimawandels sein und von den gewaltigen Investitionen sowohl in die Digitalisierung als auch in die Energiewende profitieren können“, prognostiziert Kaiser.

Anders als Gold wird Silber neben seiner Eigenschaft als Wertspeicher auch in der Industrie eingesetzt. Da es antibakteriell wirkt, steckt es in vielen Geräten der Medizintechnik und auch in Prothesen oder dient als Knochenersatz. Auch in elektrischen Geräten mit hygienischem Anspruch, wie etwa Kühlschränken, befindet sich das Edelmetall.

Silber wird zudem für die alternative Energieversorgung gebraucht. „Für Solarpaneele, Sensoren von Windturbinen und überhaupt in der gesamten E-Mobilität und beim Aufbau des 5G-Netzes ist das Weißmetall unverzichtbar wie Hamburger im American Diner“, sagt Robert Halver von der Baader Bank.

Citibank sieht große Kurschancen

Die Analysten von Citibank trauen dem Edelmetall entsprechend viel zu. Sie prognostizieren für die kommenden zwölf Monate ein Kursziel von 40 Dollar. Und mehr noch: Auch 50 oder gar 100 Dollar schließt die Citibank für die kommenden Jahre nicht aus. Der Silberpreis könnte sich also vervierfachen.

Wer als Anleger davon profitieren möchte, kann sich den Wisdom Tree Physical Silber (WKN: A0N6XJ) genauer ansehen. 2020 verbuchte das Produkt mehr als 30 Prozent Wertzuwachs. Mehr als 2 Milliarden Euro sind in dem Fonds aktuell investiert. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,49 Prozent.