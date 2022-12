Autor Redaktion

Jennifer Fizia

5. Dezember 2022 Die aktuelle Lage in China hat drastische Konsequenzen – auch für Anleger

China wird aktuell von der nächsten Corona-Welle überrollt und dennoch hält Präsident Xi Jinping bisher an seiner Null-Covid-Strategie fest. Das führt zu steigendem Unmut in der Bevölkerung und hat negative Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Wie ist die aktuelle Situation und was bedeutet sie für Anlegerinnen und Anleger?