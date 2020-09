Das waren die Lieblings-ETFs von Börsen-Oma Beate Sander (†)

Beate Sander ist nach schwerer Krankheit verstorben. Die Börsen-Oma war eine Inspiration für viele Anleger – auch für ETF-Investoren. Hier eine Auswahl von Sanders Lieblings-ETFs!

Beate Sander hat der Börsenkultur in Deutschland einen gewaltigen Schub verpasst. Tausende von Nachwuchsbörsianern hat die Börsen-Oma mit ihren zahlreichen Büchern, Kolumnen, Video-Interviews und Webinaren mit ihrer Begeisterung für die Kapitalmärkte angesteckt. Es gibt einige Anleger, die ihre erste Aktie nur wegen Beate Sander gekauft haben.

Bekannt geworden ist Sander, die am 28. September im Alter von 82 Jahren nach schwerer Krankheit in Ulm verstorben ist, vor allem für ihre Hoch-Tief-Mut-Strategie. Sprüche wie „breit gestreut, nie bereut“ oder „ein Crash ist gut für Leute mit Mut“ machten sie zur Börsenikone. Dass sie selbst nicht nur über Geldanlage an der Börse theoretisierte, sondern selbst auch „Skin in the Game“ hatte, bewies sie damit, dass sie regelmäßig Einblicke in ihr millionenschweres Depot gab. Darin befanden sich unter anderem ihre heiß geliebten Einhörner (Aktien, die sich im Wert verzehnfacht haben) wie Nemetschek, Sartorius oder Eurofins.

Beate Sander empfahl jedoch nicht nur Einzelaktien, sondern setzte auch auf ETFs. Noch im Jahr 2019 erschien die zweite überarbeitete Ausgabe ihres Buchklassikers „Wie finde ich die besten ETFs und Investmentfonds?“ (FBV). ETFs waren für die Grande Dame der Geldanlage ein perfektes Instrument für die langfristige Geldanlage. „ETFs kauft man ja nicht, um sie nach einigen Wochen, wieder zu verkaufen“, sagte Sander kürzlich in einem Interview. „ETFs kauft man für 10 Jahre, für 20 Jahre, möglicherweise auch zum Vererben für die Kinder.“