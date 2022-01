Die etwas andere Geldanlage: Musikrechte rocken dein Depot

Musikrechte sind erschwinglich

Angesichts des Erfolgs von Musik-Streaming-Diensten wie Spotify, Apple Music, Deezer und Co., der Musik für den Konsumenten immer günstiger machte, könnte man annehmen, dass der Wert von Musikrechten in den letzten Jahren geradezu implodiert ist. Genau das Gegenteil war zuletzt zu beobachten.

So hat zum Beispiel der amerikanische Singer-Songwriter Bob Dylan im Dezember 2020 die Rechte an seinen Liedern für geschätzte 300 Mio. US-Dollar an die Universal Music Group verkauft! Warner Chappell Music sicherte sich für 250 Millionen Dollar die Rechte an den Songs von David Bowie und Bruce Springsteen vergoldete sein Schaffen kürzlich mit dem Verkauf seiner Werke für rund 500 Millionen Dollar an Sony Music. Rock- und Soul-Diva Tina Turner verkaufte ihre Musikrechte an BMG (Bertelsmann). Bei über 180 Millionen verkauften Tonträgern kann man nur erahnen, wie viel Geld in die Schweiz geflossen ist.

Im Jahr 2020 wechselten Musikrechte für geschätzte vier Milliarden US-Dollar den Besitzer. In diesem Jahr wird der Umsatz voraussichtlich noch einmal zulegen.