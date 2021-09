Dies sind die besten ETFs auf den MSCI All Countries World (ACWI)

Der MSCI All Countries World (ACWI) ist einer der bekanntesten und beliebtesten Indizes unter ETF-Anlegern. Es gibt zig unterschiedliche ETFs auf den Index. Wir sagen Ihnen, welche ETFs die besten sind.

Auf dem ETF-Markt wird weltweit ein Vermögen von sage und schreibe 9,4 Billionen US-Dollar gemanagt. Dies hat der ETF-Anbieter Amundi kürzlich berechnet. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres steckten Anleger weltweit 588,6 Milliarden Euro in ETFs. Das ist fast soviel wie in den vergangenen sechs Jahren und entspricht knapp 90 Prozent der Zuflüsse des gesamten Jahres 2020.

Analysten der Bank of America sind sich sicher: Wenn diese Dynamik anhält, dürfte 2021 mehr Geld in ETFs fließen als in den vorherigen 20 Jahren zusammen. Das Jahr 2021 könnte also einen Rekord in der Geschichte der passiven Indexprodukte markieren.

Mit dem rasant steigenden Anlagevolumen wächst auch die Anzahl der Produkte. Allein in Deutschland weist die Datenbank von extraETF für die vergangenen drei Jahre mehr als 650 neue Fondsauflagen aus. Die ETF-Auswahl gestaltet sich für Anleger damit immer schwieriger. Um Anlegerinnen und Anlegern die Suche nach den besten ETFs zu erleichtern, haben wir die ETF-Empfehlungslisten für die wichtigsten Anlageklassen ins Leben gerufen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche ETFs auf den MSCI All Countries World (ACWI) am besten sind.

Dazu hat das Research-Team von extraETF eine umfangreiche Auswertung vorgenommen. Anhand der wichtigsten Kriterien bei der ETF-Auswahl wie der Performance oder der Tracking Difference (TD) hat das Team valide ETF-Empfehlungslisten für die wichtigsten Anlagesegmente erstellt. Die Listen werden regelmäßig geprüft und aktualisiert.