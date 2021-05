Ehrgeizige Ziele: So greift Scalable Capital im Broker-Markt an

Zudem wird Urmoneit sich der Weiterentwicklung bestehender sowie der Erschließung neuer Geschäftsfelder rund um technologiebasiertes Investieren widmen. Urmoneit dürfte sicherlich auch bei der angestrebten europäischen Expansion eine wichtige Rolle spielen. Scalable Capital möchte noch in diesem Jahr Länder wie Frankreich, Spanien und Italien ins Visier nehmen.

In einem nächsten Schritt sollen Anleger in diesem Jahr über den Neobroker auch Derivate und Kryptowährungen handeln können. Letzteres ist über Trade Repuclic. und Justtrade * bereits möglich. Bitcoin & Co. lassen sich hier bereits ohne Wallet im klassischen Wertpapierdepot handeln. Das Angebot stößt dem Vernehmen nach auf reges Interesse und dürfte für Scalable Capital ein potenzieller Wachstumstreiber sein.

Kunden des Broker-Angebots Scalable Broker profitieren seit dieser Woche von einer Senkung des Mindestordervolumens. Dies beträgt nun 0 Euro. Im Depotmodell FREE Broker kosten Wertpapierorders völlig unabhängig vom Ordervolumen 0,99 Euro. Im Depotmodell PRIME Broker kosten alle Trades mit einem Ordervolumen unter 250 Euro ebenfalls 0,99 Euro. Alle Trades ab 250 Euro Ordervolumen sind kostenfrei.