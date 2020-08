ETF-Sparplan: Der beste Geld-Tipp, den Eltern ihren Kindern geben können

Rund zwei Drittel aller Eltern raten ihren Kindern zu Tagesgeldern. Damit erweisen sie ihren Kindern jedoch einen Bärendienst. Warum ETF-Sparpläne viel besser sind.

Bei den wichtigen Fragen des Lebens holen auch noch erwachsene Kinder den Rat ihrer Eltern ein. Ganz oben auf der Liste steht das Thema Finanzen. So haben 41 Prozent der Sparer in Deutschland schon einmal hierzu Tipps von ihren Eltern angenommen. Ähnlich wichtig sind Kindern Ratschläge zur Berufswahl (35 Prozent). In Sachen Liebe wird hingegen kaum auf die Eltern gehört (10 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage der Deka, dem Wertpapierhaus der Sparkassen. Allerdings zeigt sich in der Befragung, dass viele Eltern ihren Kindern in puncto Finanztipps einen Bärendienst erweisen: Sie raten ihnen nämlich so gut wie nie zu einem ETF-Sparplan.