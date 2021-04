ETFs für die Ewigkeit: Diese 3 ETFs würde ich niemals verkaufen

Nasdaq für die Ewigkeit

Ich bin ein großer Fan von neuen Technologien und immer auf der Suche nach den neusten News aus dem Silicon Valley. Was diese Region im vergangenen Jahrzehnt an Unternehmen hervorgebracht hat, ist einfach faszinierend. Der NASDAQ100-Index enthält die 100 börsenstärksten Unternehmen, die an der NASDAQ-Börse gelistet sind, darunter hauptsächlich (aber nicht ausschließlich) Technologie-Unternehmen. Trotz der hohen Chancen sollten die Risiken nicht ignoriert werden.

Der Index weist mit ca. 30 Prozent eine aktuell hohe Konzentration auf die drei größten Werte (Apple, Microsoft, Amazon) auf. Eine breite Diversifikation sieht anders aus, was sich auch in der Schwankungsbreite bemerkbar macht. Aus dem Grund landete der ETF nur mit einer kleinen Gewichtung in meinem Portfolio. Seit seiner Auflage in 2010 hat der iShares-ETF (WKN: A0YEDL) eine beeindruckende Performance von 22,38 Prozent p.a. erzielt.

Ich bin überzeugt von der Innovationskraft und dem Aufwärtspotenzial des Tech-Sektors und auch ein Blick auf die Bilanzen deutet aus meiner Sicht noch lange keine Überbewertung an. Unabhängig davon (und von einer potenziellen Digitalsteuer) wird dieser ETF langfristig in meinem Depot bleiben.

Meine Feuerversicherung

Gold betrachte ich weniger als Investment und vielmehr als eine Art „Feuerversicherung“. Es ist wie bei einem Haus – brennt es mal, dann greift der Versicherungsschutz und schützt mich vor dem finanziellen Ruin. Beim Gold verhält es sich ähnlich. In Krisenphasen – vor allem dann, wenn die Menschen das Vertrauen in unser Finanzsystem verlieren – steigt grundsätzlich die Nachfrage nach dem Edelmetall.

Das kann zur Abfederung von Verlusten aus anderen Positionen genutzt werden. Auch im vergangenen Jahr ist die Nachfrage nach Gold im Rahmen der Covid-19-Krise rasant angestiegen und hat sogar die magische Marke der 2000-US-Dollar pro Feinunze geknackt. Seitdem die Märkte sich wieder beruhigt haben ist der Preis wieder gesunken. Mehr als 7,5 – 10 Prozent von meinem Portfoliowert macht dieser Gold-ETC von Invesco (WKN: A1AA5X) nicht aus.