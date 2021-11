Geldanlage 2022: Von der kalten Enteignung zur heißen Stagflation?

Mag sein, dass es so kommt; mag sein, dass nicht. Immer mehr Investoren zweifeln die Story der Notenbanken an. Seit einiger Zeit arbeiten wir daher mit zwei Makro-Szenarien für das Jahr 2022, die wir in etwa für gleich wahrscheinlich halten.

Geldanlage 2022: Aktien, Gold und Immobilien ins Depot

Wenn man nicht weiß, ob Szenario 1 oder 2 Realität wird (und niemand weiß das), sollte man das Portfolio so gestalten, dass man in jedem Fall profitieren kann.

Aktien sollten den größten Teil der Investments ausmachen, da sie auf lange Sicht die rentabelste Anlageklasse sind. Gold gehört als langfristiger Inflations- sowie als Krisenschutz unbedingt mit ins Depot. Immobilien als Fonds oder REITs können das Depot diversifizieren und für einen regelmäßigen Einkommensstrom sorgen. Das Vermögen könnte so aufgeteilt sein: 50 Prozent fließen in Aktien, 15 Prozent in Gold, zehn Prozent in Real Estate Investment Trusts (Immobilien) und 25 Prozent werden als Liquidität gehalten.

Beim Aktienanteil geht es darum, für den Kernbestand Unternehmen auszuwählen, die steigende Preise auf ihre Kunden umwälzen können, sowie Firmen, die von höherer Inflation wenig betroffen sind. Aus unserer Sicht sind marktführende Technologiekonzerne sowie etablierte Gesundheitsunternehmen eine gute Wahl. Verfestigt sich die Stagflation, sollten zudem Unternehmen aus dem Rohstoffsektor sowie Goldminen gekauft werden.

Tipp: Asset Allocation – hier erfährst du, wie du Risiko und Ertrag miteinander in Einklang bringst.

Über den Autor: Mirko Kohlbrecher

Mirko Kohlbrecher ist Investmentstratege bei der Spiekermann & CO AG in Osnabrück