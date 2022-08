Geldanlage: Darum laufen Rohöl-ETCs jetzt gerade wie geschmiert

Outperformance dank „Backwardation“

Eine andere Ursache ist allerdings darin zu sehen, dass an den Terminmärkten derzeit eine Sondersituation namens „Backwardation“ zu beobachten ist. Eine solche Marktlage liegt immer dann vor, wenn länger laufende Kontrakte günstiger zu haben sind als der nächstfällige Future. In „normalen“ Marktphasen ist meist das genaue Gegenteil der Fall. So spricht man von „Contango“, wenn Futures mit längerer Laufzeit mehr kosten als Kurzläufer. Da dem ganz normalen Rohöl-ETC in der Regel der nächstfällige Öl-Future (entweder WTI oder Brent) zugrunde liegt, wird mit dem Auslaufen dieses Kontrakts das investierte bzw. gebundene Kapital in einen Future mit längerer Laufzeit eingetauscht bzw. gerollt, wie man diesen Vorgang in der Fachwelt nennt. Bei „Backwardation“ steigt aufgrund des niedrigeren Preises des nächsten Kontrakts die Zahl der investierten Futures, wodurch sich eine entsprechende Outperformance ergibt.

Eine Underperformance würde sich bei „Contango“ einstellen, weil dann nach dem Rollen preisbedingt weniger Futures als vor dem Umtausch in dem ETC enthalten sind. Sobald sich die Terminkurve von „Backwardation“ in „Contango“ verwandelt, dürften die Besitzer von Rohstoff-ETCs deutlich weniger Freude mit ihren Rohöl-Wertpapieren haben. Dann dürften diese sich nämlich schwächer entwickeln als die Ölpreise selbst. In der aktuellen Marktlage kann man von einer stark angespannten Versorgungslage sprechen, die sich sowohl in der Ölindustrie als auch an den Terminmärkten bemerkbar macht. Verantwortlich hierfür ist auf der einen Seite natürlich der russische Krieg gegen die Ukraine und die damit verbunden Sanktionen westlicher Länder gegen Russland. Zum anderen läuft es in der Ölbranche aber auch aufgrund der covid-19-bedingten Nachwirkungen alles andere als rund.