Geldanlage: Mit diesen breiten ETFs verdoppelst du alle zehn Jahre dein Vermögen

Alle zehn Jahre das Vermögen verdoppeln? Dazu brauchst du keinen Zocker-ETF. Die globale Geldanlage nach Lehrbuch genügt.

Wer weltweit in Aktien anlegt, kann mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von sieben Prozent rechnen. Das zeigt eine Auswertung von dividendenadel.de, die sich auf den bekannten MSCI World Index bezieht, der 23 Industrieländer umfasst. Wer 1970 eingestiegen wäre und 2020 verkauft hätte, konnte exakt sieben Prozent pro Jahr einstreichen. Für den Zinseszinseffekt haben wir Menschen leider keine Antenne, denn er sprengt unsere Vorstellungskraft. Nicht umsonst soll Albert Einstein ihn einst als achtes Weltwunder bezeichnet haben.

Was wären also aus fiktiven 10.000 Euro geworden, die man 1970 in den MSCI World gesteckt hätte? Antwort: Knapp 300.000 Euro. Eine siebenprozentige Rendite bedeutet, dass sich alle gut zehn Jahre das Vermögen verdoppelt. Damit ist klar: Fang möglichst früh an, in breit streuende ETFS zu investieren. Gerade in jungen Jahren bietet sich ein ETF-Sparplan an.