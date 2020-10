Vor welchen Herausforderungen steht die Branche?

Der Sektor steht aktuell vor zahlreichen Herausforderungen, die es vor einem Investment in Gesundheitsaktien zu bedenken gibt.

Schließung von Arztpraxen

Vielerorts sahen sich Ärzte gezwungen aus Kostengründen ihre Praxen zu schließen, da Patienten Angst vor Infektionen haben. Auch Tierärzte und andere medizinische Einrichtungen sind von den Auswirkungen betroffen. Dies schmälert nicht nur deren Erträge, sondern reduziert ebenfalls die Nachfrage nach Medikamenten.

Verschiebung von Behandlungen und Einnahmequellen

Lukrative Einnahmequellen (Operationen, moderne Diagnostikverfahren etc.) werden von medizinischen Einrichtungen aktuell zugunsten der Behandlung von Covid-19-Patienten zurückgestellt. Auch die Zahl der Notfälle ist aufgrund der Infektionsängste stark zurückgegangen. Menschen fahren weniger Auto, treiben weniger Sport im Freien und fahren weniger Fahrrad, weil sie zu Hause bleiben müssen. Insbesondere Krankenhäuser werden – trotz staatlicher Hilfeleistungen – noch sehr lange mit den Folgen der Krise zu kämpfen haben.

Forschung fokussiert sich auf Covid-19-Impfstoff

Die Forschung der Pharma-Konzerne fokussiert sich aktuell zu 100 Prozent auf die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffes. Die Mehrheit der finanziellen und personellen Ressourcen wird aus dem Grund gebunden. Das hemmt die Innovation in anderen Bereichen. Fraglich ist zudem, wer sich in den Wettbewerb letztlich durchsetzen und wie profitabel ein entsprechendes Mittel sein wird.

Interessant ist zudem, dass kaum ein Unternehmen aus dem Gesundheitssektor eine Prognose für die kommenden sechs Monate abgeben kann. Dennoch bin ich mir sicher, dass der Nachfrageeinbruch für die Branche nicht von Dauer sein wird. Hier sind ein langer Atem und Geduld bei Anlegern gefragt.

Tipp: Hier erfahren Sie alles zum Investieren in Branchen-ETFs.

Die Branche bleibt auf Wachstumskurs

Unabhängig von der Pandemie verzeichnen Pharma- und Healthcare ein starkes Wachstum. Das liegt unter anderem am demografischen Wandel. Ob in den USA oder in Europa – der größere Anteil an älteren Menschen bedeutet eine steigende Nachfrage nach medizinischen Produkten und Dienstleistungen.

Besonders spannend ist, dass bereits jeder vierte Einwohner in Europa 60 Jahre oder älter ist. In den USA werden rund 10.000 Menschen aus der Generation Baby-Boomer jeden Tag 65 Jahre alt. Eine ähnliche Entwicklung vollzieht sich in Asien, wo China mit ihrer Ein-Kind-Politik einen wesentlichen Beitrag leistet.

Auch die steigende Lebenserwartung ist ein Wachstumstreiber der Pharma-Branche. Darüber hinaus entstehen durch den Einsatz moderner Technologien (Robotics, künstlicher Intelligenz, Big Data etc.) viele neue Ansätze zur Behandlung von Krankheiten, die bislang als unheilbar galten. Die Anbieter können oft auch relativ einfach höhere Margen durchsetzen. Da ist es kein Wunder, dass die Gewinne im Gesundheitssektor langfristig stärker gewachsen sind als in jeder anderen Branche.

Gesundheitsaktien haben sichere Geschäftsmodelle

Während beispielsweise Luxusgüter in Krisenphasen weniger nachgefragt werden, bleibt die medizinische Versorgung von Nachfrageeinbrüchen meist nur temporär betroffen. Kurzfristig können Behandlungen verschoben werden – irgendwann werden sie jedoch nachgeholt. Und wer auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, wird dies in der Krise nicht unterbrechen.

Die Covid-19-Pandemie hat bereits heute ein starkes Umdenken angestoßen. Das Bewusstsein für die eigene Verletzlichkeit und Gesundheit ist bei vielen Menschen gestiegen. Die Nachfrage nach Produkten, die das eigene Immunsystem stärken oder sonstigen medizinische Präparaten, wird von diesem Trend angefeuert. Auch Krankenhäuser müssen in diesen schwierigen Zeiten ausreichend Arzneimittel auf Lager haben.