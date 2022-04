Goldalternative Platin: Das unterschätzte Edelmetall

Es spielt zudem bei der angestrebten Energiewende eine sehr wichtige Rolle. Insbesondere für den Einsatz in Brennstoffzellen und für die Wasserstoffelektrolyse (Herstellung von Wasserstoff). Diese Bereiche gelten als mögliche Schlüsseltechnologien der Energiewende, vor allem für die Speicherung und Rückgewinnung von Strom. Platin ist zudem essenziell, wenn es um die effiziente Verteilung von Strom geht, etwa bei intelligenten Stromnetzen.

Stabile Nachfrage

Nicht nur im Energiesektor wird das Edelmetall eingesetzt: Aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit und des hohen Schmelzpunktes von 1.772 Grad Celsius wird Platin unter anderem in Laborgeräten, Thermoelementen, Elektroden, Laserdruckern, für die Herstellung von Glasprodukten und Katalysatoren benötigt. Neben medizinischen Implantaten und Herzschrittmachern findet es Verwendung in der Schmuckindustrie und zur Wertanlage in Form von Münzen oder Barren.

Platin, sowie andere Erze und Seltene Erden werden als potenziell kritisch eingestuft. Diese Rohstoffe sind schwer durch andere Materialien zu ersetzen, haben eine immense wirtschaftliche Bedeutung und stammen aus unzuverlässigen Lieferländern. Die Nachfrage nach dem Edelmetall ist stabil und zukunftsträchtig, die Herstellung kostenintensiv und die Lagerstätten begrenzt. Fundamental sind die Aussichten für Platin attraktiv. In der aktuellen Zeit, geprägt durch geopolitische Unsicherheit und inflationäre Tendenzen, sollte Platin in Kombination mit Gold und Silber ein werthaltiges Investment zu sein.

Tipp: Jeden Mittwoch relevante Infos! Melde dich hier kostenlos für unseren wöchentlichen extraETF-Newsletter an.

Über den Autor: Jörg Horneber

Jörg Horneber ist Portfoliomanager bei der KSW Vermögensverwaltung AG in Nürnberg