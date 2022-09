Goldminen-Investment: Verborgener Schatz oder alles abgeschürft?

Wer innerhalb seines Wertpapier-Portfolios zwecks Vermögensabsicherung eine Diversifikation der Edelmetallkomponente anstreben möchte, könnte dies besonders kostengünstig über ein ETF-Investment auf den NYSE Arca Gold BUGS realisieren. Folgende Risiken sollten dabei aber unbedingt im Hinterkopf behalten werden. Auf der einen Seite greifen bei Goldminenunternehmen die „Gesetzmäßigkeiten der Inflation“ besonders stark, schließlich führen steigende Preise für Energie, Kapital und Personal zu höheren Förderkosten pro Feinunze. Wenn dann auch noch der Goldpreis schwächelt – und somit die Umsatz- und Gewinnperspektiven sinken – sollte man sich über rückläufige Aktienkurse nicht zu sehr wundern. Auf der anderen Seite sollten sich Anleger stets darüber bewusst sein, dass Investments in Goldminen ein erheblich höheres Risiko in sich bergen als der Kauf von Gold.

Hebelwirkung auch bei der Volatilität

Um ein Gefühl für das erhöhte Goldminen-Risiko zu bekommen, bietet sich der Vergleich der historischen 250-Tage-Volatilität von Gold mit dem Pendant auf den Goldminenindex an. Aktuell beläuft sich diese bei Gold auf 16,3 Prozent und beim NYSE Arca Gold BUGS auf 42,7 Prozent, was einem Faktor von 2,6 entspricht. Eine ausgesprochen interessante Kennzahl stellt jedoch das Verhältnis Goldpreis zu NYSE Arca Gold BUGS-Index dar. Dieses Ratio bringt nämlich zum Ausdruck, wie viele Feinunzen Gold dem Gegenwert des Goldminenindex entsprechen. In den vergangenen 30 Jahren schwankte dieser Wert zwischen 0,1 und 0,64, wobei niedrige Werte den Goldminenindex (in Relation zu Gold) als preiswert erscheinen lassen. Aktuell beläuft er sich auf lediglich 0,11.

Besonders intensiv haben sich die beiden Kapitalmarktprofis Ronald Peter Stöferle und Mark Valek von der Liechtensteiner Vermögensverwaltung Incrementum AG in ihrem kostenlosen „In Gold we Trust-Report“ dem Thema Goldminen gewidmet. Auf insgesamt 27 Seiten erklären sie, was diese Form des Aktieninvestments interessant macht und welche Besonderheiten dabei zu beachten sind. Neben überdurchschnittlich hohen Gewinnmargen wiesen sie unter anderem auch auf die attraktive Relation zwischen dem Goldpreis und dem NYSE Arca Gold BUGS hin.

Wer von den langfristigen Perspektiven von Gold überzeugt ist, zugleich aber auch Goldproduzenten im Depot haben möchte, kann dies einfach und kostengünstig via ETFs realisieren. In der Datenbank von extraETF befinden sich derzeit neun Wertpapiere auf unterschiedliche Goldminenindizes zur Auswahl, die übrigens allesamt sparplanfähig sind.

Fünf davon eignen sich sogar zur Anlage Vermögenswirksamer Leistungen (VL), allerdings erhält man nicht für alle die Rendite steigernde Arbeitnehmer-Sparzulage.