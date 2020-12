HVB senkt Preise für ETF-Sparpläne – Neuabschlüsse haben sich 2020 verdoppelt

ETF-Volumina bei Sparplänen 110 Prozent im Plus

Das Geschäft mit ETFs wird im Privatkundensegment der Filialbank immer wichtiger. HVB-Kunden fragen sowohl ETF- als auch Fondssparpläne immer stärker nach. Das belegen die Zahlen fürs laufende Jahr. Von Januar bis November hat sich die Zahl der neu abgeschlossenen ETF-Sparpläne verdoppelt (+100%).

Bei den klassischen Fondssparplänen lag das Plus bei 26 Prozent. Starkes Wachstum gab es auch bei den Volumina, also den Geldbeträgen, die in die Sparpläne fließen. Bei ETF-Sparplänen liegt das Plus seit Jahresanfang bei 110 Prozent.

HVB-Kunden setzen auf nachhaltige ETFs

Dabei ist auffällig: Mit durchschnittlich 350 Euro pro Sparplan liegen die Sparquoten bei nachhaltigen Fonds wesentlich höher als bei anderen Fonds, was den generellen Trend zu mehr Nachhaltigkeit bei der Geldanlage unterstreicht. Dies trifft auch für Sparpläne mit nachhaltigen ETFs zu. Hier liegt die durchschnittliche Sparplanrate sogar nochmals etwas höher. Auch der Anteil des monatlichen Sparplanvolumens in nachhaltige ETFs am Gesamtvolumen steigt stetig an und hat sich im Laufe des Jahres vervierfacht.

„Unsere Beraterinnen und Berater verzeichnen bei ihren Kundengesprächen, dass auch in zinslosen Pandemie-Zeiten eine große Bereitschaft zum Vermögensaufbau mit Sparplänen besteht – vor allem mit verstärktem Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen“, sagt Bernd Kalis, Leiter Wertpapierprodukte, Privatkundengeschäft.