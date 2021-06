Investment-Tipp: Dies ist der "ETF des Monats" im Juli 2021

Der ETF des Monats im Überblick

Noch vor der Jahrtausendwende etablierten sich eSports als Mannschaftswettkampf mit dem Mehrspielermodus. „Digitale und OnlineUnterhaltungsangebote gewinnen immer mehr an Bedeutung und sind mittlerweile mehr als nur eine weitere Freizeitbeschäftigung. eSports-Wettbewerbe sind inzwischen ein eigener MilliardenMarkt mit professionellen Ligen und Wettkämpfen geworden“, sagt Martijn Rozemuller, Head of Europe bei VanEck.

Das Segment boomt, es haben sich inzwischen internationale Profiverbände etabliert und auf großen Turnieren wird vor Publikum um Multi-Millionen-Dollar Preisgelder gespielt. Diese wachsende Industrie bildet der Themen-ETF von VanEck ab. Im Frühjahr 2020 überschritt der ETF bereits die Marke von 100 Mio. USD – im Februar 2021 betrugen die Assets under Management (AuM) erstmals mehr als 1 Mrd. USD.

Kaum ein anderer ETF hat in so kurzer Zeit so viele Assets under Management (AuM) eingesammelt. Kein Wunder, wenn man sich die Performance des ETFs anschaut. Zum Stichtag 30. Juni 2021 stehen 112 Prozent Rendite zu Buche seit Auflage. 2020 gehörte der ETF mit fast 70 Prozent zu den absoluten Top-Performern. Natürlich sollte man seine Anlageentscheidung nicht auf vergangenheitsbasierten Daten treffen. Schließlich geht es um die Zukunftsaussichten und den damit verbundenen Chancen.

Tipp: Hier erfahren Sie alles zum Investieren in Branchen-ETFs.

Doch auch hier sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache. Für das Jahr 2024 wird eine eSports-Zuschauerzahl von 577 Millionen prognostiziert. Zum Vergleich: Aktuell sind 436 Millionen weltweit. Steigende Zuschauerzahlen ziehen auch steigende Umsätze nach sich. Im Jahr 2024 sollen die Umsatzerlöse im Zusammenhang mit eSports auf mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar steigen, prognostiziert der Marktforscher Newzoo. „Das starke Wachstum unseres Videospiel- und eSports-ETF zeigt, dass diese Branche sowohl bei Privatpersonen als auch bei Finanzexperten als interessante und zukunftsfähige Anlagemöglichkeit angesehen wird“, sagt Martijn Rozemuller, Head of Europe bei VanEck.