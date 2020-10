Justtrade bietet als erster Broker Kryptohandel und Aktienhandel aus einem Depot

Der Neobroker bietet den Kryptohandel – analog zu seinem Preismodell im klassischen Wertpapierhandel – komplett ohne Orderentgelt oder Netzwerkgebühren an. So können die fünf Kryptowerte mit einem Minimumspread von 0,30 Prozent für Kauf und Verkauf gehandelt werden. Damit ist das Angebot deutlich günstiger als vergleichbare Angebote wie Bison oder Bitwala. „Mit diesem Angebot sorgen wir durchaus für Preiswettbewerb unter den Anbietern“, sagt Bußhaus.

Justtrade ermöglicht Trading mit Kryptowerten

Die Orderausführung erfolgt dabei in wenigen Millisekunden. Auch der taggleiche Kauf bzw. Verkauf (sogenannter Intraday-Handel) ist möglich. „Auch beim Handel von Kryptowerten kommen die Kunden in den Genuss der gewohnten Realtime-Push-Kurse in der Handelsoberfläche“, teilte der Online-Broker mit. Der Handel ist 7 Tage die Woche rund um die Uhr möglich – auch am Wochenende.

Tipp: Hier erfahren Sie alles zum Investieren in die Blockchain.

Die Sutorbank ist auch hier als Depotbank tätig. Als Verwahrstelle für die Kryptowährungen wird die Münchner Privatbank von der Heydt fungieren. Dies ist eine der ersten Banken, die die Verwahrung von Kryptowährungen in einem sogenannten Sammel-Wallet in Deutschland anbietet. Die Kryptowährungen werden laut Justtrade hier in Deutschland verwahrt, nicht im Ausland.

