Luxusbranche: So macht sie auch Anlegern Spass

Jeder kennt sie, die Luxusgüter von Louis Vuitton Moet Hennessy, Hermes, Chanel, Prada und weiteren. Konsumgüter der Luxusbranche kann man als Kapitalanlage betrachten, da sie an Wert nicht verlieren, sondern sogar im Preis steigen. Davon profitieren auch Anleger.

Das Aktieninvestment in die Luxusbranche war in den vergangenen Jahren ein gutes Investment. Warum war dies so? Dazu gibt es zwei grundlegende Erklärungen. Die erste Erklärung ist die Asset-Inflation der vergangenen zehn Jahre. Sowohl Aktienkurse, als auch Immobilienpreise sind stark gestiegen. Dadurch konnten sich die Inhaber dieser realen Vermögenswerte über einen deutlichen Vermögenszuwachs erfreuen. Ein Teil dieses überschüssigen Geldes fließt dann in Luxusgüter.