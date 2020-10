Megatrend E-Commerce: Dieser ETF wird immer beliebter

Selbst Rentner bestellen immer öfter im Netz. Das sorgt für steigende Umsätze im E-Commerce. Ein ETF von L&G sorgt für satte Renditen.

Dass Online-Shopping ein Trend ist, der bleibt, zeigt nicht zuletzt der Blick auf unsere Straßen am Vormittag: Lieferdienste und Paketzusteller säumen die Städte. Wie eine Umfrage des Branchenverbandes Bitkom herausgefunden haben will, bestellen selbst Senioren immer öfter auch Lebensmittel im Internet. Von denjenigen älteren Menschen, die online bestellen, soll fast jeder Dritte auch Lebensmittel im Netz shoppen, so eine aktuelle Untersuchung.

„Senioren nutzen das Internet zwar insgesamt seltener als jüngere Menschen, diejenigen, die aber online shoppen, schöpfen die vorhandenen Möglichkeiten intensiv aus. Gerade mobil eingeschränkte Menschen und Risikogruppen minimieren durch den Service von Online-Supermärkten nicht nur die Gefahr, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, sondern vermeiden auch das Tragen schwerer Tüten und Getränkekisten“, sagt Florian Lange, Bitkom-Experte für Handel und Logistik.