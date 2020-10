Blue Economy: Wie Sie mit einem neuen ETF das Meer schützen

Die Ressourcen der Weltmeere bewahren und damit Geld verdienen. Ein neuer ETF macht das möglich. BNP Paribas Asset Management legt seinen ersten Blue Economy-ETF auf.

BNP Paribas bietet ab sofort einen nachhaltigen ETF mit besonderer Ausrichtung an. Denn der BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF (WKN: A2QCJJ) investiert in Unternehmen der Industrieländer, die Lösungen zur nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen anbieten. Mit dem ETF investieren Anleger also in die sogenannte Blue Economy.

Dieser neue ETF bildet einen Index von ECPI ab, einem seit 20 Jahren auf ESG spezialisierten Indexanbieter, dessen Methodik in erster Linie auf den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) börsennotierter Unternehmen weltweit beruht.