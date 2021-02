Mit großen Schritten in eine grüne Zukunft: Nachhaltig investieren für Kinder

Für Kinder: Nachhaltig in vielen Facetten

Nachhaltigkeit definiert sich nicht nur durch Umwelt- und Klimaschutz, sondern auch durch soziale Aspekte und gute Unternehmensführung. Einfach orientieren können sich Anleger*innen an dem Kürzel ESG (Environmental, Social, Governance), das mittlerweile häufig genutzt wird, um auf Nachhaltigkeit hinzuweisen. Wollen Eltern das Geld für die Kinder ESG-konform investieren, können sie z. B. auf spezielle Fonds und ETFs setzen. Eine einheitliche Definition, was ein nachhaltiger Fonds ist, existiert bisher nicht.

Daher reicht die Palette momentan von sehr hellgrünen bis dunkelgrünen Fonds. Die Auswahl wird dabei immer größer. Allein zwischen Juni und September 2020 kamen 105 neue Nachhaltigkeitsfonds auf den Markt. Renditeeinbußen müssen Anleger*innen beim nachhaltigen Investment übrigens nicht befürchten. Oft entwickeln sich ESG-Fonds sogar zum Renditetreiber, wie diverse Studien zeigen.

Die richtigen Anlageprodukte finden

Wie aber finden sich nun die richtigen Fonds und ETFs? Dabei muss man zunächst wissen, dass es beim Zusammenstellen eines ESG-Portfolios zwei unterschiedliche Ansätze gibt. Zum einen können Anleger mit Ausschlusskriterien arbeiten. Im Vorfeld überlegen sie, in welchen Bereichen Unternehmen aus ihrer Sicht nicht tätig sein dürfen, um nachhaltig zu sein. Dazu könnten z. B. Waffenhandel, Atomenergie oder Tabak zählen. Alle Unternehmen, auf die die festgelegten Kriterien zutreffen, scheiden automatisch aus. Zum anderen gibt es den „Best-in-Class-Ansatz“. Hierbei werden aus jeder Branche die Unternehmen ausgewählt, die das Thema Nachhaltigkeit am besten umsetzen, die also z. B. am umweltschonendsten sind.