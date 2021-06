Nachhaltigkeit: Anleger verlangen ESG-Daten, denen sie vertrauen können

Das Bewusstsein für ESG ist in der jüngeren Generation besonders hoch. Die überwiegende Mehrheit der Befragten (93 Prozent) ist sich der ESG-Themen bewusst. Von dieser Gruppe gab mehr als ein Drittel (36 Prozent) an, viel darüber zu wissen. 53 Prozent der Generation Z und Millennials glauben, dass ESG-Daten aufgrund des Klimawandels mehr und mehr an Bedeutung gewinnen werden. Fast zwei Drittel (65 Prozent) der 18- bis 34-Jährigen möchten wissen, ob ein Unternehmen ihren sozialen und moralischen Überzeugungen gerecht wird, bevor sie in es investieren.

Schwierigkeiten, den Daten zu vertrauen. Auf die Frage, ob sie es schwierig finden, den Angaben der Unternehmen bezüglich ihrer Aktivitäten für Umwelt und Gesellschaft zu vertrauen, stimmten nur 15 Prozent der Befragten zu. Darüber hinaus gaben 66 Prozent der Befragten an, dass es für sie schwer zu beurteilen ist, ob Unternehmen in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft richtig und korrekt vorgehen.

Nachhaltigkeit: ESG-Daten sind entscheidend

Fast die Hälfte (48 Prozent) der Befragten gab an, dass sie der ESG-Berichterstattung mehr vertrauen, wenn sie durch Zahlen und Daten anstelle qualitativer Beschreibungen untermauert werden. Dieser Anteil stieg bei den 18- bis 34-Jährigen auf 59 Prozent. 72 Prozent der Anleger sind der Meinung, dass Unternehmen es ihnen leichter machen sollten, ESG-Bemühungen anhand von Daten zu beurteilen. 53 Prozent der befragten Anleger gaben an, dass sie eher in ein Unternehmen investieren würden, das seine ESG-Berichterstattung nachweisen kann. Bei Anlegern der Generation Z und Millennials stieg diese Einschätzung auf 63 Prozent. Diese Studie unter Privatanlegern steht im Einklang mit großen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, die die Vorteile der Berücksichtigung von ESG-Kennzahlen als wichtigen Faktor beim Aufbau ihres Anlageportfolios hervorheben – genauso wie dem Trend hin zu neuen Vorschriften rund um die nichtfinanzielle Berichterstattung.

„Unsere Studienergebnisse geben Unternehmen einen Ansporn, sich ernsthaft mit der Berichterstattung über ESG und andere nichtfinanzielle Daten zu befassen“, erklärt Julie Iskow, Chief Operating Officer bei Workiva. „Wir gehen davon aus, dass es ein echter Wettbewerbsvorteil ist, moderne Anleger von heute mit einem Engagement für Unternehmenstransparenz zu gewinnen“ so Iskow weiter: „Die Studie zeigt, dass Anleger Gewinnwachstum, mehr Datentransparenz und Fortschritte in allen ESG-Bereichen sehen wollen. Dies erfordert eine technische Lösung, die Genauigkeit liefert und den komplexen Prozess der Erfassung und Berichterstattung nichtfinanzieller Daten vereinfacht. Workiva revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen an die ESG-Berichterstattung herangehen, mit einer Lösung, die genau dafür ausgelegt ist.“

Die cloudbasierte Softwarelösung für die Finanzberichterstattung von Workiva bietet eine vernetzte und kontrollierte Plattform, die die Integration finanzieller und nichtfinanzieller Informationen optimiert. ESG- und Finanzteams können Daten auf einer sicheren Plattform sammeln, zusammenstellen und Reports erstellen. Unternehmen können so schnell mit der wachsenden Nachfrage nach vertrauenswürdigen transparenten Daten Schritt halten und die zukunftsgerichteten ESG-Geschäftsziele mit Daten untermauern.