Nachhaltige Robo-Advisor-Strategien

„Rettet die Bienen“, mit diesem plakativen Slogan schafften es die Initiatoren des bayerischen Volksbegehrens, ganze Menschenmassen in die Rathäuser des Freistaats zu locken. Am Ende sollen es circa 1,8 Millionen gewesen sein, die dem Aufruf eines breiten Bündnisses aus Naturschutzverbänden und politischen Parteien gefolgt sind. Doch nicht nur am Beispiel der bayerischen Bienen wird deutlich, wie sehr sich das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Bewusstsein der Menschen verankert hat. So protestieren in Deutschland seit einigen Wochen Schüler unter dem Motto „Friday for Future“ für eine nachhaltigere Gesellschaft.

Viele der digitalen Vermögensverwalter bieten bereits nachhaltige Anlagemöglichkeiten an. Dabei orientieren sie sich an den ESG-Kriterien. Diese Abkürzung steht für Umwelt ( Environment ), Soziales ( Social ) sowie Unternehmensführung ( Governance ).

Ein Überblick über die Anbieter

Scalable Capital – Global diversifizierte ETF-Portfolios mit ESG-Ansatz

Scalable Capital hat kürzlich nachhaltige ETF-Portfoliostrategien eingeführt. Diese gibt es in zwei Varianten: mit und ohne Gold! Die Option mit Gold gibt es in der Abstufung 0 bis 90 Prozent. Die Zahl steht dabei für den Aktienanteil innerhalb des Portfolios. Für viele Anleger erscheint Gold allerdings aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit fraglich. Wer ein ESG-Portfolio ohne Gold wünscht, kann dies ebenfalls über Scalable Capital einrichten. Hier reicht die Bandbreite für die Aktienquote 0 bis 100 Prozent. Für die Verwaltung nimmt Scalable Capital 0,75 Prozent pro Jahr. Die ETF-Kosten liegen bei 0,15 Prozent. Das macht zusammen 0,90 Prozent.

Visualvest – Greenfolios glänzen durch Nachhaltigkeit

Der Anbieter Visualvest wartet neben seinen sieben klassischen Anlagestrategien auch mit sogenannten „GreenFolios“ auf. Dabei können Anleger zwischen drei verschiedenen Anlagestrategien entscheiden, die sich in ihrem Aktienanteil und somit ihrer Risikostufe unterscheiden. „GreenFolios“ werden aktiv gemanagt, was sich allerdings wiederum auch in den Produktkosten niederschlägt. Diese liegen mit 0,45 Prozent 14 Basispunkte höher als beim klassischen Visualvest-Produkt. Die Servicegebühr beträgt 0,60 Prozent. Mindestens müssen Anleger eine Summe von 500 Euro anlegen, auch Sparpläne sind möglich. Hierbei liegt der Mindestsparbetrag bei 25 Euro monatlich.

Growney – Nachhaltige Geldanlage mit ETFs

Der Anbieter Growney achtet bei der Anlagestrategie neben einer guten Rendite auch darauf, dass sich nur nachhaltige ETFs in Ihrem Portfolio wiederfinden. Es werden nachhaltige Strategien mit dem Namen Growgreen angeboten. Anleger können dabei aus insgesamt fünf Strategien mit einer unterschiedlichen Aktienquote auswählen. Die Kosten der Strategien liegt bei 0,68 % für Beträge unter 50.000 Euro, darüber werden 0,38 % pro Jahr in Rechnung gestellt. Die Mindestanlage liegt bei 500 Euro, Sparpläne sind ab 25 Euro möglich.

Liqid – Global Impact Portfolio überzeugt

Auch der digitale Vermögensverwalter Liqid bietet eine nachhaltige Anlagestrategie an. Seit Juni 2018 ist die Strategie „LIQID Global Impact“ für Anleger investierbar, diese basiert auf der schon bestehenden „LIQID Global Strategie“. Die Mindesteinlage liegt bei 100.000 Euro, auch ein Sparplan kann eingerichtet werden. Bei der Servicegebühr nimmt der Anbieter eine Staffelung gemäß angelegtem Kapital vor. Legt beispielsweise ein Anleger die Mindestanlagesumme von 100.000 Euro an, so entfallen Gebühren in Höhe von 0,50 Prozent auf die Anlagesumme. Investiert ein Anleger eine Million Euro, so müssen nur Gebühren in Höhe von 0,35 Prozent entrichtet werden. Die neben der Servicegebühr anfallenden Produktkosten für ETFs, ETCs und Fonds belaufen sich bei „LIQID Global Impact“ auf 0,41 Prozent.

Vividam – Fokus auf nachhaltige Anlagestrategien

Vividam hat derzeit drei verschiedene Strategien im Angebot. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Aktienquote. So bietet der digitale Vermögensverwalter Strategien mit einem Aktienanteil von 30, 50 oder 70 Prozent an, ein weiteres Portfolio mit einem 100-prozentigen Aktienanteil ist im Lauf des Jahres geplant. Vividam nutzt zur Portfolio-Zusammenstellung aktiv gemanagte Fonds. Die Mindestanlage beträgt 3.500 Euro, ein Sparplan kann ab 75 Euro pro Monat eingerichtet werden. Die Servicegebühr beträgt derzeit 1,29 Prozent pro Jahr, die Produktkosten werden zwischen 1,36 und 1,76 Prozent veranschlagt.

Unser Fazit

Robo-Advisors, die bei ihren Investitionen nachhaltige Kriterien berücksichtigen, stehen in den Kinderschuhen. Für Anleger, die beim Thema Investieren den Nachhaltigkeitsaspekt nicht außer Acht lassen wollen, stellen sie bereits jetzt eine nennenswerte Alternative zum klassischen Robo-Advisor dar. Die Gebühren liegen etwas höher.