Es gibt einen weiteren Themen-ETF. Die Rede ist vom neuen Biodiversity-Food-ETF von Ossiam, einer Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers.

Die Food for Biodiversity-Strategie von Ossiam verfolgt einen aktiven quantitativen Ansatz, um der globalen Zerstörung der Biodiversität entgegenzuwirken. Die daraus resultierende Strategie hat zum Ziel, eine deutliche und quantifizierbare Senkung des Biodiversitäts-Fußabdrucks des Lebensmittel- und Landwirtschaftssektors zu erreichen.

Den aktiven ETF gibt es in zwei Varianten: Der Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF – 1A (EUR) (WKN: A2QEDN) bildet die Anteilsklasse in Euro. Der Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF – 1A (USD) (WKN: A2QEDQ) ist die US-Dollar-Variante. Die Gesamtkostenquote beträgt jeweils 0,75 Prozent.