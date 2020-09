Radikal-Reform des Dax: Das müssen ETF-Anleger jetzt auf dem Schirm haben

Das Wirecard-Desaster hat das Image des Dax ramponiert. Die Deutsche Börse arbeitet mit Hochdruck an einer Änderung des Regelwerks für den wichtigsten deutschen Aktienindex. Für ETF-Anleger haben die Pläne gravierende Folgen.

Er ist zuletzt stark in die Kritik geraten, der Dax! Die Deutsche Börse, der Betreiberkonzern des wichtigsten deutschen Aktienindex, kam insbesondere wegen seines Umgangs mit dem insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard in Erklärungsnot. Nachdem sich ein Großteil des Wirecard-Geschäfts als Lügengebilde entpuppt hatte und der Konzern Ende Juni in die Insolvenz abrutschte, verblieb die Aktie danach noch wochenlang in der Spitzenauslese der deutschen Aktiengesellschaften. Anders als die meisten internationalen Index-Regelwerke sah die Deutsche Börse für einen solchen Fall keine sofortige Herausnahme der Aktie aus dem Dax vor.

Eigentlich hätte die Aktie des Pleite-Konzerns erst am 21. September entfernt werden können, doch das öffentliche Unverständnis darüber wurde zu groß. Insbesondere vielen ETF-Anbietern und anderen Fondsgesellschaften war es ein Dorn im Auge, in ihren Produkten weiterhin die Aktie des Pleite-Konzerns „mitschleppen“ zu müssen. Schließlich änderte die Deutsche Börse ihr Regelwerk. Seither gilt: Meldet ein Dax-Konzern Insolvenz an, kann er sofort entfernt werden. So konnte die Deutsche Börse die Wirecard-Aktie bereits im August vorzeitig aus dem Dax schmeißen.