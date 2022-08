Schwacher Euro: Was das für dein ETF-Portfolio bedeuten kann

Schwacher Euro kann Vorteile haben

Devisen- und Aktienmärkte beeinflussen sich unmittelbar. Wer europäische Aktien und Anleihen im Depot hat, dürfte die Entwicklung daher mit Sorge betrachten. Kommt die Rezession, werden viele Firmen womöglich handlungsunfähig weil sie notwendige Importe nicht mehr zahlen können. Ein starkes Wachstum wäre dann über Monate (im schlimmsten Fall Jahre) unwahrscheinlich. Eine schwache Konjunktur bedeutet dann wiederum auch eine schwache Währung.

Doch nicht alles ist schlecht an der Euro-Schwäche. Denn der Export wird somit günstiger und das ist insbesondere in schwierigen Zeiten gut für die Volkswirtschaften der Eurozone – sie steigern mit günstigeren Preisen ihre Wettbewerbsfähigkeit und das wiederum ist positiv für die Konjunktur.

In Deutschland etwa hängt jeder fünfte Arbeitsplatz vom Export ab. Diese könnten durch einen schwachen Euro also möglicherweise geschützt werden.

Auswirkungen auf ETFs

Anlegerinnen und Anleger, die viel in US-Aktien und ETFs investiert sind, profitieren vom schwachen Euro und können den sogenannten Wechselkursgewinn für sich nutzen – sofern sie verkaufen wollen. Das funktioniert oft aber nur in der Theorie und kurzfristig. In der Realität werden Papiere, die an deutschen Börsen gehandelt werden, jedoch aktuell weder stark unter dem schwachen Euro leiden noch von ihm profitieren. Denn die meisten Banken und Broker rechnen etwa den US-Dollar automatisch in Euro um. Somit kann anstelle des Wechselkursgewinns auch wieder das Wechselkursrisiko zum Tragen kommen – und Anleger können somit trotzdem Verluste machen.

Wie sich der Euro mittel- bis langfristig entwickelt, lässt sich kaum vorhersagen. Der Wind kann recht schnell auch wieder drehen. ETF-Anleger sollten sich von der schwachen Leitwährung also nicht zu sehr in ihren Anlageentscheidungen beeinflussen lassen und jetzt blindlings ihr Depot umschichten. Ein guter Mix aus breit gestreuten Positionen, die idealerweise Industrie- und Schwellenländer abdecken, ist immer noch der beste Schutz gegen Verluste jeglicher Art.