Silber: Ist jetzt die letzte Chance zum günstigen Einstieg?

Silber ist endlich

Schaut man sich die weltweiten Fördermengen von Silber der letzten Jahre an, so stellen wir fest, dass die Weltjahresförderung im Jahre 2016 noch 28.076 Tonnen betrug. Im Jahr 2020 wurden nur noch 24.831 Tonnen des Edelmetalls gefördert. Das ist ein kräftiger Rückgang von gut elf Prozent. Nach Berechnungen des US Geological Survey reichen die bekannten weltweiten wirtschaftlich abbaubaren Silberreserven nur noch etwa 13 Jahre aus. Dann sind die Minen ausgebeutet. Andere Experten rechnen mit gut 20 Jahren, da weitere Minen Fördergenehmigungen bekommen werden, die heute mit ihren Lagerstätten noch nicht bekannt sind. Ungeachtet der Frage, ob es 13 oder 20 Jahre sind, die wesentliche Aussage ist: Silber ist endlich!