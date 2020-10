So hilft Ihnen unser Risikorechner

Die Frage ist also, welchen Anteil Aktien in Ihrem Portfolio einnehmen sollten. Die richtige Aktienquote ist von vielen Faktoren abhängig. Eine Faustformel rät dabei zu: 100 – Lebensalter. Ein 30-Jähriger sollte demnach maximal 70 Prozent seines Kapitals in Aktien investieren. Oft spielen aber auch andere Aspekte eine wichtige Rolle und führen mitunter zu einem völlig anderen Ergebnis.

Die wichtigste Frage dabei lautet: Wieviel Risiko sind Sie bereit zu tragen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihr Vermögen zu mehren? Wir von extraETF.com helfen Ihnen dabei, diese grundle...