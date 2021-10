So finden Sie die richtige Aktien-Strategie

Die Zielstruktur für die richtige Aktien-Strategie

Zu diesem Zeitpunkt sollte aus meiner Sicht zuerst die Zielstruktur definiert werden. Welche Regionen und welche Sektoren sollen idealtypisch im Depot vertreten sein. Mit welchen Instrumenten sollen diese dargestellt werden. Die Wahl zwischen Direktanlagen in Aktien, ETF Lösungen und/oder aktiv handelnden Fonds ist groß und auch hier sind die Erfahrung und der „Geschmack“ des Anlegenden entscheidend. Klumpenrisiken sollten vermieden werden und eine gesunde Mischung aus verschiedenen Anlagestilen ist stets eine gute Basis für eine gedeihliche Depotstruktur.

Doch wie kommt es jetzt zur Umsetzung der Ideenwelt in die reale Zielstruktur. Sofort alles zu investieren ist eine Option und für den langfristig ausgerichteten Anleger ein probates Mittel. Mit etwas weniger Dynamik gibt es einen Weg, der von mir seit vielen Jahren mit Erstanlegern an den Aktienmärkten erfolgreich praktiziert wird.

Aktien-Strategie: Die 30/ 70 Regel

Zu Beginn werden 30 Prozent der für Aktienanlagen vorgesehenen Mittel in die Zielstruktur investiert. Die restlichen 70 Prozent werden in Schritten von jeweils drei Prozent pro Monat investiert. So investiert der Anlegende sukzessive einmal zu höheren und auch einmal zu tieferen Kursen. Fallen die Kurse freut man sich über günstigere Einstiegskurse, steigen die Kurse – ebenso, denn es ist ja bereits ein Teil des Geldes investiert. Kursschwankungen gehören an den Aktienmärkten einfach dazu und sind nicht negativ. Mit dieser Strategie nutzt der Anlegenden jede Welle für sich aus und agiert nach einem durchdachten Plan. Nach drei Jahren ist das Geld investiert und kann langfristig arbeiten.

Ist damit alles erledigt?

Ja und nein – der Grundstein ist gelegt. Sehr gut! Nun gilt es die Anlagen regelmäßig zu überwachen und das Depot im individuell angepassten Turnus zu begleiten. Das Leben hält viele Überraschungen bereit. Vielleicht kommt noch einmal Geld hinzu, vielleicht wird einmal Geld gebraucht. Mit diesem Depot ist der Anlegende flexibel und kann auf fast jede Situation reagieren. Währenddessen arbeitet das Geld für ihn.