Trade Republic: Mehr Kryptowährungen und erstmals Krypto-Sparpläne

Gute Nachrichten für Nutzer des Neobrokers Trade Republic *. Es gibt dort jetzt noch mehr Kryptowährungen, die sich sogar noch im Sparplan kaufen lassen.

Der Neobroker Trade Republic war kurz vor dem Jahreswechsel noch sehr aktiv. Denn die Berliner haben in den letzten Tagen des Jahres die Anzahl an handelbaren Kryptowährungen erhöht. Dazu zählen Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, EOS, Chainlink, Uniswap und Stellar. Doch damit nicht genug. Trade Republic bietet nun auch Sparpläne auf jene digitalen Kryptowährungen an. Uniswap ist derzeit jedoch noch ausgenommen. Diese sind im Übrigen kostenlos.