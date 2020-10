Warnung vor Immobilienblase: Nach einer Studie der UBS befinden sich die Immobilienmärkte von sieben Städte weltweit bereits in einer Blase. München und Frankfurt führen das Ranking an.

Der UBS Global Real Estate Bubble Index, eine jährliche Studie des Chief Investment Office von UBS Global Wealth Management, weist auf das Risiko einer erheblichen Überbewertung der internationalen Wohnungsmärkte hin. Die UBS hat dazu die Preise für Wohnimmobilien in 25 Großstädten auf der ganzen Welt untersucht. Das Ergebnis: Insgesamt sieben Städte befinden sich bereits in einer Immobilienblase. In der Hälfte aller evaluierten Städte besteht zumindest das erhöhte Risiko.

Fünf der sieben Städte, die sich bereits in einer Immobilienblase befinden, liegen in Europa. Hinzukommen Toronto und Hongkong. Die Eurozone zeichnet sich laut UBS als die Region mit den am stärksten überhitzten Wohnungsmärkten aus. Laut der UBS sind die am stärksten überbewerteten Wohnungsmärkte weltweit: München und Frankfurt! Paris und Amsterdam folgen dicht dahinter. Ähnlich hohe Ungleichgewichte weisen auch Zürich, Toronto und Hongkong auf.