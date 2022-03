Ukraine-Krieg: Was passiert jetzt mit Russland- und Schwellenländer-ETFs?

Schwellenländer-ETFs sind unbedenklich

Die Mehrheit der Anleger kann aufatmen. Denn Russland spielt mit einem Anteil von gut zwei Prozent in Schwellenländer-ETFs kaum eine Rolle. Ein Branchenkenner, der namentlich nicht genannt werden möchte, gibt jedoch für Schwellenländer-ETFs in Bezug auf Russland Entwarnung. Das liegt zum einen an dem bereits erwähnten geringen Anteil, aber auch sogenannten Hinterlegungsscheinen, die ETF-Anbieter erwerben. Das ermögliche weiterhin der Handel in London über GDA. Das ist natürlich kein optimales Konstrukt, ist aber bei einem derart geringen Anteil Russlands leicht zu verkraften. Bei synthetischen ETFs ist das Risiko noch geringer, da es sich hierbei lediglich um Tauschgeschäfte handelt. Die Gegenseite „liefert“ also die Rendite des Schwellenländer-ETFs.

Tipp: Halte deinen Schwellenländer-ETF. Möglicherweise hat sich das Thema Russland für Anleger ohnehin bald erledigt. Der führende Indexanbieter MSCI denkt bereits laut darüber nach, Russland aus dem Index zu entfernen, um es künftig als Frontier-Markt zu führen.

Und Russland-ETFs?

Hier kommen wir zur weit heikleren Frage, wie der Experte uns erklärt. Auch wenn ein Russland-ETF naturgemäß schon riskanter ist, so gilt das in diesen Tagen umso mehr. Aktuell ist auch hier der Aktienhandel über London dank der Hinterlegungsscheine noch möglich. Die Betonung liegt auf „noch“. Diese ETFs können außerdem nicht mehr in besonders guter Qualität von Market-Makern betreut werden, so dass die Geld-Brief-Spannen schon heute deutlich nach oben gingen.

Doch ob dieser eher notdürftige Handel auch noch in den nächsten Wochen fortbestehen wird, steht in den Sternen. Eine Beschneidung durch die Londoner Börse oder die britische Regierung sei durchaus möglich. Sollte diese Handelsmöglichkeit auch noch wegbrechen, so sieht der Experte bereits Fondsschließungen kommen. Die Gelder würden dann eingefroren. Sollte es dazu kommen, hätten Anleger zumindest vorübergehend einen Totalverlust, schließlich kommen sie nicht an ihr Geld. Und selbst, wenn sich die Lage später wieder entspannen sollte, dürfte russische Aktien weiterhin größten Schwankungen ausgesetzt sein.