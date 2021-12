US-Burggraben-ETF ist jetzt nachhaltig

Bei Burggraben-ETFs setzt du auf Unternehmen mit sehr guter Marktposition. Das bekannte US-Produkt von Vaneck ist jetzt nachhaltig.

Der Trend geht zur nachhaltigen Geldanlage. Dieser macht auch nicht Halt vor dem Moat-ETF von Vaneck mit US-amerikanischen Titeln. Moat steht für Burggraben-Unternehmen, als solchen mit einer nahezu unangreifbaren Marktposition. Der Vermögensverwalter Vaneck wechselt also für seinen VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF den zugrundeliegenden Index aus, um den ETF nachhaltiger auszurichten. Statt des Morningstar Wide Moat Focus Index nutzt der ETF nun den Morningstar US Sustainability Moat Focus Index. Der Name des ETFs hat sich entsprechend zu VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (WKN: A12CCN) geändert.