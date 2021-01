Einmal jährlich wendet sich Blackrock-Chef Larry Fink in einem Brief an Kunden – und an die Konzernchefs weltweit. Was der der Vorstandschef des weltgrößten Vermögensverwalters seinen Kunden für die Zukunft verspricht, betrifft auch viele Topmanager weltweit.

Blackrock möchte sein Engagement für den Klimaschutz erhöhen. Das geht aus zwei Briefen hervor, die Blackrock-Chef Larry Fink verfasst hat. Zum einen an die Kunden des Unternehmens, zum anderen an die Chefs der größten Konzerne weltweit. Blackrock betreut als größter Vermögensverwalter der Welt mehr als 7,8 Billionen US-Dollar und möchte Unternehmen, in die der Asset-Manager investiert, künftig stärker in die Pflicht nehmen in puncto Nachhaltigkeit.

„Da immer mehr Investoren ihre Investitionen auf nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen ausrichten, wird sich der tektonische Wandel, den wir sehen, weiter beschleunigen. Und weil dies einen so dramatischen Einfluss auf die Kapitalallokation haben wird, muss jedes Managementteam und jeder Vorstand überlegen, wie sich dies auf die Aktien des Unternehmens auswirkt“, schreibt Larry Fink.