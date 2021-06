Blockchain ermöglicht Vielzahl an Anlagechancen

Wenn Sie Bitcoin hören, denken Sie sicherlich an die Kryptowährung und hohe Renditechancen. Was viele Privatanleger übersehen, ist das Potenzial der Technologie, auf der die technische Infrastruktur des Bitcoins beruht. Die Blockchain findet bereits heute in zahlreichen Industrien Anwendung – ob in der Gesundheits-, Finanz- oder Automobilbranche und erreicht zunehmend eine kritische Größe. Besonders die Anwendung von Smart-Contracts gilt als Game-Changer zur Automatisierung von digitalen Prozessen. Der Kauf einer Immobilie könnte so z.B. innerhalb von Sekunden abgewickelt werden – inkl. Grundbucheintrag und das ohne Notar, Makler und sonstige Intermediäre. Das ist heute zwar rechtlich noch nicht möglich – technologisch hingegen schon.

Der große Vorteil an Blockchain-Systemen ist, dass ein Großteil der Intermediäre nicht mehr benötigt wird. Außerdem sind dezentrale Datenbanken auf Blockchain-Basis manipulationssicher. Jeder Block hat einen sog. Zeitstempel und eine Verknüpfung zum vorherigen Block. Diese Verbindung ist kryptografisch verschlüsselt und unveränderbar.

Die neue Technologie birgt nicht nur das Potenzial bestehende Prozess zu optimieren, sondern auch neue, disruptive Geschäftsmodelle zu erschaffen. Von dieser Entwicklung können Anleger heute schon mit einem ganz besonderen ETF profitieren.

Blockchain-ETF von Invesco als Alternative zu Bitcoin & Co

Im Frühjahr 2019 lancierte Invesco den Elwood Global Blockchain UCITS ETF(WKN: A2PA3S). Seit seiner Auflage erzielten Anleger eine Gesamtrendite von über 150 Prozent (Stand 06/2021). Der ETF investiert in Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die am Blockchain-Ökosystem partizipieren oder künftig partizipieren könnten. Er ist darauf ausgelegt, an dem potenziellen Wachstum der Blockchain-Technologie zu partizipieren. Bei dein Einzelwerten handelt es sich schwerpunktmäßig um wachstumsstarke kleine bis mittelgroße Unternehmen.

Im Gegensatz zu Kryptowährungen ist der Indexfonds deutlich weniger volatil. Auch die Korrelation zwischen den im Index enthaltenen Werten und dem Krypto-Markt ist relativ gering. Das macht den ETF besonders für Anleger spannend, die vom technologischen Potenzial profitieren möchten, ohne das hohe Risiko von Kryptowährungen in Kauf nehmen zu müssen.

Das Fondsvolumen liegt aktuell bei rund 900 Millionen Euro, nachdem im Frühjahr bereits die Milliardenmarke geknackt wurde. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,65 Prozent ist der ETF relativ teuer, aufgrund des engen Branchenfokus jedoch vertretbar. Mit zunehmendem Wachstum des Fondsvolumens könnte auch die TER in den kommenden Jahren weiter sinken.

Tipp: Hier erfahren Sie alles über das Investieren in Themen-ETFs – inklusive wichtiger Brancheninfos und geeigneter ETFs.

Vorteile des Blockchain-ETFs überwiegen

Aus meiner Sicht lohnt sich ein Investment in den Blockchain-ETF aufgrund der enormen Wachstumschancen, die mit der Technologie einhergehen. Bei sämtlichen Unternehmen aus dem Index (Kakao Corp, GMO Internet, Minex Group etc.) handelt es sich um Growth-Titel. Dementsprechend müssen Anleger mit einer erhöhten Volatilität rechnen, die jedoch weit unter der von Kryptowährungen liegt. Auch die Korrelation mit Kryptowährungen ist niedrig.

Interessierten Anlegern empfehle ich eine Anlage nach dem Core-Satellite-Prinzip. Bauen Sie sich zunächst eine solide 90-Prozent-Basis auf. Ein ETF auf den MSCI-World, Emerging Markets, Staatsanleihen und Gold bieten sich dafür an. Die restlichen 10 Prozent Ihres Depots verteilen Sie dann anschließend auf spezifische Themen-ETFs oder auch Einzelaktien und Kryptowährungen.

So profitieren Sie einerseits von den Wachstumschancen, Ihr Downside ist hingegen beschränkt, was gerade risikoscheuen Anlegern zugutekommt. In den vergangenen Jahren hat der Blockchain-ETF überdurchschnittlich gut performt. Es könnte demnächst wieder zu größeren Korrekturen kommen, weshalb ein sukzessives Investment sinnvoll sein könnte. Behalten Sie in jedem Fall einen langfristigen Anlagehorizont – gerade bei noch jungen Technologien ist dies ein wichtiger Erfolgsfaktor.