Das Berliner Fintech Raisin, in Deutschland unter der Marke WeltSparen bekannt, investiert in einen komfortablen Plattform-Zugang für Kunden von Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Nach mehreren Kooperationen mit Instituten aus diesem Umfeld hat Raisin eine Partnerschaft mit dem Identitätsdienst yes geschlossen. Kunden von vielen Sparkassen und Genossenschaftsbanken können dadurch ihre bestehenden Online-Banking-Daten für die schnellere Registrierung bei WeltSparen verwenden.

Gesteigerter Kundenkomfort durch Open-Banking-Technologien

Bei yes handelt es sich um einen gemeinsamen Identitäts-Service von über 1.000 Instituten. Banken, Dienstleistungsanbieter, Unternehmen und Kunden profitieren durch eine sichere und einfache Form der Authentisierung samt rechtssicherer Identifizierung. Dabei greifen Kunden auf ihr bestehendes Online-Login von einer teilnehmenden Bank zu, um andere Dienste, wie beispielsweise das Angebot von WeltSparen zu nutzen.